Estudante de Boa Esperança tira uma das maiores notas do Paraná no Enem 2023

A estudante Valéria Cristina da Costa – do Colégio Estadual Vicente Leporace, que fica no município de Boa Esperança – alcançou a maior nota do estado na redação do Enem 2023. A jovem de 18 anos somou 980 pontos, dos 1.000 que eram possíveis, em sua primeira participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

A redação corresponde a 20% da nota total do Enem. Em 2023 foram cerca de 3,9 milhões de estudantes inscritos para fazer o exame. Desse volume, apenas 60 em todo Brasil obtiveram nota 1.000; sendo quatro de colégios públicos.

O Enem foi realizado nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado. O resultado saiu no dia 16 de janeiro e destaca a importância do acesso à educação de qualidade e oportunidades igualitárias.

ESFORÇO RECONHECIDO

Sempre dedicada aos estudos, Valéria se preparou para o Enem 2023 utilizando as plataformas online disponibilizadas pelo colégio onde estuda e seguiu modelos de redação fornecidos por sua professora de português, Cláudia Nunes, que a acompanhou durante todo o Ensino Médio.

“A Valéria sempre foi muito esforçada. Ela se dedicou à redação, intensificou os estudos mais perto da prova e isso fez toda a diferença”, comemora a professora.

Claudia explica que trabalhou com textos argumentativos com os estudantes durante o ano de 2023. Na plataforma Redação Paraná – que a rede estadual de ensino possui para essa prática pedagógica – ela inseriu diversos modelos. Nas últimas semanas, viu que os estudantes estavam preocupados e por isso trouxe mais dois exemplos para trabalharem.

A INVISIBILIDADE DA MULHER

O tema da redação do Enem 2023 foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Valéria – que cresceu cercada por ‘mulheres fortes’, como suas avós e tias – considerou o tema fácil de argumentar e por isso não ficou nervosa na hora da prova.

“Quando falei para os meus amigos da escola que achei fácil, eles ficaram espantados comigo. E quando vi minha nota, fiquei super feliz! Comemorei com meu pai e minha madrasta. Mas quando vi que era a maior nota do Paraná, achei que era bug no site do Enem. Demorou para cair a ficha”, conta a estudante que obteve 860 pontos na nota geral do Enem 2023.

CUIDAR DAS PESSOAS

Com o resultado, a jovem recebeu um contato informando que teria direito a uma bolsa de estudos completa para custear as mensalidades. Como a fisioterapia era seu sonho, ela optou pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão para fazer essa graduação. A instituição tem nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação.

Com o pai doente e o avô – com parte do corpo paralisado em virtude de um AVC – Valéria despertou o desejo de fazer fisioterapia não só para cuidar da família, mas também porque gosta de cuidar de pessoas.

“A nota do Enem e a bolsa de estudos que ganhei vão me permitir estudar fisioterapia. Estou bem feliz”, complementa Valéria Cristina da Costa.

“Para nossa instituição é uma grande satisfação receber uma estudante tão dedicada. Seu excelente desempenho com certeza é fruto de muita dedicação e condiz exatamente com o propósito do Integrado, que é receber estudantes comprometidos para que juntos possamos contribuir para melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade”, explica Luciana Pontes, diretora acadêmica do Centro Universitário Integrado.

