CM tem nova representante no “The Voice”

Mais uma artista mourãoense está presente no programa “The Voice Brasil”, da Rede Globo, que está em sua 10ª edição. Manu Semiguen, 28 anos, se apresentou ontem à noite, com a música “Something´s got a hold on me” e conquistou os quatro técnicos, que viraram as cadeiras.

Os jurados foram só elogios para Manu, que escolheu ficar no time de Carlinhos Brown. “Foi um presente te ouvir cantar”, disse IZA. Claudinha também a elogiou: “Você é sensacional”.

Emocionada, a mourãoense disse que começou a cantar ainda criança, aos seis anos, incentivada pela família. “Meus irmãos são músicos e minha família sempre me incentivou”, declarou ela.