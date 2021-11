CM/Futsal encara o Umuarama na semifinal da Chave Ouro

Na noite desta quarta-feira (3) o Campo Mourão Futsal entra em quadra para disputa da sua segunda semifinal consecutiva de Paranaense Série Ouro. O tricolor mourãoense vai a Umuarama duelar contra os donos da casa, no primeiro de dois jogos que definirá o finalista da competição estadual, considerada a mais forte entre as federações do país.

O confronto está marcado para as 20h no ginásio Amário Vieira da Costa e terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV.

Vindo de duas derrotas para o Atlântico de Erechim (RS) e desclassificado dos playoffs da Liga Nacional, o carneiro tricolor quer dar a volta por cima e chegar à sua primeira decisão de Série Ouro, para tentar conquistar um título inédito para a torcida mourãoense.

Contudo, comissão técnica, atletas e diretoria sabem da dificuldade que será passar pela equipe umuaramense.

Para o jogo desta quarta-feira o técnico Sérgio Lacerda não poderá contar com o pivô Fabinho, que se lesionou diante do Atlântico, no último sábado (30), pela Liga Nacional. Outro que está em tratamento e pode ficar de fora é o pivô Caio Júnior, artilheiro da equipe na temporada.

O jogo da volta acontece no dia 10 de novembro (quarta-feira), na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.