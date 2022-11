CM receberá novamente edição presencial do Pint Of Science

A 2ª edição do Pint of Science, maior evento de divulgação científica do mundo, começa na próxima segunda-feira (07) em Campo Mourão, desta vez retornando no modelo presencial. A fórmula do sucesso do evento é simples: bons cientistas, organização por voluntários, linguagem popular e ambiente descontraído.

Neste ano a programação acontece em seis bares diferentes, dois em cada dia de evento, que é realizado simultaneamente em 27 países e 392 cidades. Nice (França), Berlim (Alemanha), Liverpool (Inglaterra), Brisbane (Austrália) e Campo Mourão são algumas das cidades. O Pint of Science surgiu no Imperial College London para levar a ciência fora dos muros da Universidade e dos Centros de pesquisa para o público comum.

“Na primeira edição em 2019 o objetivo era sentir a aceitação dos pesquisadores, das universidades e do público, e o saldo foi acima das expectativas. Tivemos uma média de público de 196 pessoas nos três dias de evento, ou seja, quase 600 pessoas que saíram de casa para ouvir ciência”, observa o secretário municipal de Inovação de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, coordenador local do evento.

O evento tem o apoio do IDEA5 e Centro Universitário Integrado e é realizado pelo campus da UTFPR; UNESPAR; Faculdade Unicampo; CODECAM; SRI Centro Ocidental; Ecossistema de Inovação, Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo de Campo Mourão; Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec).

PROGRAMAÇÃO – a partir das 19h30.

SEGUNDA-FEIRA (07)

– 609 BAR (Av. José C de Oliveira, 1545) – “Em breve, morto” (com Carlos Augusto Albach – Médico – Unimed Campo Mourão); “Marketing: tem ferro no leite em pó e DNA no shampoo?” (com Adriano Lopes Romero – Químico, Doutor – UTFPR)

QUINTAL (Av. Comendador Norberto Marcondes, 1033) – “A terra é plana, as investigações que abalaram a verdade” (com Marco Antonio Facione Berbel – psicanalista e docente – Unicampo); “O poder da música: um debate sobre arte e psicologia (com Felipe Augusto Petreca – Psicólogo, mestrando – Integrado)

TERÇA-FEIRA (08):

O BUTEQUIM (Av. Irmãos Pereira, 1967) – “A justiça é cega, mas a tecnologia pode ver” (com Marcos Porto Soares – Ministério Público); “A Geopolítica do porta aviões” (com Rogério Silveira Tonet – Administrador, Doutor – UNESPAR.

EDEN BEER (Rua Araruna, 1460) – “Porque a linguagem é taum importante pra vc” (com Pedro Augusto Pereira Brito – Letras, mestre – PRADIS – UNESPAR); “Diabetes, um assassino cerebral” (com Amanda Nunes Santiago – farmacêutica, Doutora – Integrado)

QUARTA-FEIRA (09)

CAYENNA STEAK HOUSE (R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1401) – “Sobre o crescer ouvinte com pais surdos” (com Ricardo Ernani Sander – Pedagogo, teólogo, Doutor – Integrado); “Pode tomar vinho enquanto faz clareamento dental? E café?” (com Eloisa Paula – cirurgiã dentista, Doutora – Integrado e Saulo Souza – cirurgião dentista, mestrando – Integrado).

ENTORNA MADALENA (Av. Guilherme de Paula Xavier, 2446) – “Frankenstein ainda assusta a ciência” (com Michel Corci Batista – Físico, Doutor – UTFPR); “Seus dados valem quanto? Quando o serviço é de graça o santo desconfia” (com Bruno Henrique Pachulski Camara – Analista de sistemas, doutorando – Integrado)