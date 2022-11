Caminhoneiros fecham estradas após vitória de Lula e postos já ficam sem combustíveis em Campo Mourão

Caminhoneiros de pelo menos 20 estados do Brasil bloquearam as estradas nesta segunda-feira, em protesto pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República, anunciada no início da noite nesse domingo (30). Na região, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em rodovias no início da tarde de hoje.

As principais rodovias que dão acesso a Campo Mourão estão bloqueadas, o que fez com que as empresas de transporte coletivo não circulassem em boa parte do dia. Em alguns locais os caminhoneiros atearam fogo em pneus para bloquear a pista,

“Os horários de hoje quase todos foram cortados, por exemplo, de Campo Mourão a Balneário Camboriu, a linha até Joinvile, e também Florianópolis. Também não colocamos na estrada ocarro que ia para Curitiba, passando por Peabiru e Engenheiro Beltrão. Pelo menos 60% dos horários foram paralisados por conta as manifestações”, disse Romildo Castilho da Silva, encarregado do Grupo Garcia Brasil Sul.

FALTA DE COMBUSTÍVEL

Os bloqueios nas estradas refletiram rapidamente nos postos de combustíveis de Campo Mourão. Assim que os protestos tiveram inicio, os mourãoenses fizeram fila nos postos para abastecer o que fez com que a gasolina e o etanol começassem a faltar em alguns estabelecimentos.

A situação pode se agravar a partir desta terça-feira, casos as manifestações continuem. No entanto, as informações repassadas agora há pouco pela Polícia Rodoviária Estadual é que a PR-158, entre Peabiru e Campo Mourão havia sido liberada. Os manifestantes permanecem no local, mas às margens da rodovia.

Há informações também que em outros pontos, carros de passeio, ônibus e cargas vivas não estão sendo paradas.