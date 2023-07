CM realiza 4º Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Representantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), da Prefeitura de Campo Mourão, do poder legislativo e de organizações da sociedade civil, participaram, nesta terça-feira (18), da 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no auditório do Centro Universitário Integrado.

O evento, que teve como tema “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade”, tem como objetivo central debater e estabelecer estratégias e políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional da população mourãoense.

Durante a conferência, os participantes puderam assistir à palestra “Segurança Alimentar e Nutricional de Campo Mourão”, ministrada pela nutricionista Larissa Naida Rosa, que é doutora em Ciências de Alimentos.

Logo após a palestra, a programação seguiu com divisão dos trabalhos em grupo, elaboração e apresentação de propostas, leitura de moções e eleição de delegados para a conferência regional.

Segundo a presidente do COMSEA, Janaiara Moreira Sebold Berbel, eventos como esse visam o fortalecimento do compromisso em garantir alimentação saudável e adequada para todos. “Quando pensamos nos dados divulgados pela FAO – Nações Unidas, aproximadamente 61% da população brasileira está em insegurança alimentar e ações como essa visam a redução do número de indivíduos nesta situação”, explicou.

Ainda de acordo com a presidente, as propostas de ações apresentadas durante a conferência municipal serão encaminhadas para debate na conferência regional. O COMSEA é vinculado ao Município de Campo Mourão por meio da Secretaria de Assistência Social.