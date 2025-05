Passageira salva vida de paciente em ônibus da saúde de Goioerê que vinha para Campo Mourão

Uma situação de emergência mobilizou equipes de resgate na tarde desta segunda-feira (5) em Campo Mourão. Uma mulher de 48 anos, natural da Venezuela, sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro de um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Goioerê. O veículo transportava pacientes para sessões de hemodiálise no Instituto do Rim, em Campo Mourão.

O mal súbito aconteceu já dentro da cidade, no Lar Paraná, pouco antes da chegada ao centro especializado. Uma passageira, que também estava no ônibus e tem conhecimento em primeiros socorros, não hesitou: iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, fundamentais para manter a paciente viva até a chegada do atendimento especializado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas com urgência e chegaram ao local minutos depois. Após trabalho conjunto com a passageira que já prestava os primeiros atendimentos, os socorristas conseguiram estabilizar os sinais vitais da paciente.

A mulher estava acompanhada do filho, de 20 anos, que também embarcou no ônibus para acompanhá-la no tratamento. Mãe e filho foram levados para uma unidade hospitalar da cidade, onde ela segue em observação.

Após o atendimento, o ônibus seguiu viagem até o Instituto do Rim, permitindo que os demais pacientes pudessem realizar seus procedimentos de hemodiálise normalmente.