CM promove ações contra a importunação sexual nos dias 24 e 25 de setembro

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), realizará, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e em parceria com a Patrulha Maria da Penha do 11º Batalhão de Polícia Militar, uma campanha de conscientização nos dias 24 e 25 de setembro, com ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A iniciativa marca o Dia Municipal de Enfrentamento e Conscientização contra a Importunação Sexual, instituído pela Lei nº 4.534/2023. O objetivo é alertar, prevenir e combater essa forma de violência que atinge mulheres e diversas outras vítimas todos os dias.

Prevista no artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual é crime e pode resultar em pena de 1 a 5 anos de prisão. Entre os exemplos estão passar a mão ou encostar no corpo sem autorização, beijos forçados, ejacular em transporte público e qualquer ato libidinoso sem consentimento.

No dia 24 (quarta-feira), haverá panfletagem pela manhã em diversos pontos da cidade: Casa da Cultura, Teatro Municipal, Mercadão Municipal, Terminal Rodoviário, Biblioteca, Museu e ACICAM. À tarde, entre 17h e 18h30, a ação se concentrará no Terminal Rodoviário, e à noite, a partir das 19h30, nos Centros Universitários Integrado e UNICAMPO, além da UPA.

Já no dia 25 (quinta-feira), às 14h, será realizada uma roda de conversa com adolescentes no Centro da Juventude (CEJU), para debater o tema e reforçar a importância do respeito e do combate à importunação sexual.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e advogada-técnica do CRAM, Rafaela Stefani Schmitt, a mobilização é essencial para mudar comportamentos e ampliar a rede de proteção às vítimas. “Ao levarmos informação e diálogo para diferentes espaços da cidade, reforçamos que a importunação sexual é crime e não pode ser naturalizada. A conscientização é o primeiro passo para prevenir a violência e garantir mais segurança e dignidade às mulheres”, destaca Rafaela.