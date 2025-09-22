Rajada de vento derruba árvore sobre veículos e assusta motorista em CM

Uma rajada de vento registrada no início da tarde desta segunda-feira (22) derrubou parte de uma árvore sobre dois veículos na rua Edmundo Mercer, esquina com a avenida Manoel Mendes de Camargo, na região central de Campo Mourão.

De acordo com as informações, um Fiat Strada seguia atrás de um Corsa, quando o carro da frente parou para dar preferência na avenida. No mesmo instante, a ventania atingiu a árvore, que acabou caindo sobre a Strada.

O motorista relatou que ficou bastante assustado com a situação. Segundo ele, se tivesse parado alguns metros à frente, a árvore poderia ter atingido diretamente a cabine, o que poderia resultar em tragédia. Felizmente, o tronco caiu entre a coluna dianteira e a carroceria, evitando maiores danos.

O Corsa, que estava à frente, também foi atingido por galhos. O para-brisa traseiro do veículo quebrou com o impacto.

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura foram acionadas e realizaram rapidamente a remoção da árvore, liberando os veículos. Agora, os proprietários devem recorrer para buscar o reparo dos prejuízos causados pelo incidente.