Procon notifica Netflix por cobrança extra por compartilhamento

O Procon enviou uma notificação à Netflix, solicitando esclarecimentos sobre cobranças extras relacionadas ao compartilhamento de senhas por parte de consumidores da cidade. A notificação foi motivada por indícios de propaganda enganosa, descumprimento de oferta e falta de informação clara aos consumidores.

Segundo o diretor do Procon, Sidnei Jardim, as práticas abusivas relacionadas à cobrança extra por compartilhamento de senha estão sendo devidamente monitoradas pelo órgão. A notificação enviada à Netflix visa obter informações precisas sobre as políticas da empresa em relação a esse tema e verificar se os consumidores estão sendo devidamente informados a respeito.

A Netflix tem o prazo de 20 dias para prestar os esclarecimentos solicitados pelo Procon de Campo Mourão e a cada reclamação apresentada por consumidor, será aplicada multa cautelar. “Estamos nos empenhando para punir as empresas que se aproveitam dos consumidores mourãoenses e aplicaremos multas e outras medidas, se for preciso” finaliza Jardim.