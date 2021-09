Codecam recebe resultado final do mapeamento das cadeias produtivas

Na manhã de ontem (03) aconteceu no auditório da ACICAM a entrega do relatório final do projeto: “Mapeamento de Setores Econômicos Estratégicos para Campo Mourão”. Esse projeto representa uma conquista do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM por meio da parceria estabelecida entre a SETI – Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR e a Universidade Estadual de Maringá – UEM.

O evento contou com a presença do Professor Dr. Aldo Nelson Bona Superintendente Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI, da Professora Dra. Salete Machado Sirino – Reitora da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, do Professor Dr. Júlio César Damasceno- Reitor da Universidade Estadual de Maringá – UEM, do Deputado Estadual Douglas Fabrício bem como de Vereadores, lideranças políticas, empresários, conselheiros, professores e demais representantes de instituições de ensino do município.

O projeto Mapeamento de Setores Econômicos Estratégicos para Campo Mourão, iniciado em dezembro de 2019, sob a coordenação geral do Professor Dr. Jorge Leandro Delconte Ferreira, e colaboração de professores daUNESPAR – Campus Campo Mourão, da UEM e de graduandos do curso de Ciências Econômicas da UNESPAR – Campus Campo Mourão, teve por principal objetivo desenvolver ações para identificar as principais cadeias estratégicas do município de Campo Mourão, indicando seus gargalos tecnológicos e integrações, e, propondo um conjunto de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento econômico territorial local.

Para tanto, foi realizado o mapeamento detalhado de 11 cadeias produtivas, sendo elas: carne bovina, carne de frango, construção civil, eletrodomésticos, fabricação de equipamentos, farinha de mandioca, farinha de trigo, moveleira, papel, soja e têxtil.

Dessas 11 cadeias produtivas, 3 foram selecionadas pelo CODECAM para o aprofundamos do estudo (frango de corte, soja e eletromédicos), visando destacar as condições de integrabilidade, a capacidade de transbordamento e atração de novos elos produtivos, os gargalos e desafios tecnológicos e formas possíveis de superação, bem como as possibilidades de políticas públicas para dinamizar tais cadeias produtivas.

Como resultado parcial da pesquisa, a equipe técnica disponibilizou um dashboard interativo, que consiste em um painel visual com informações, indicadores e métricas de gestão.

Essa ferramenta permite uma ampla visão de dados econômicos das atividades empresariais desenvolvidas em 25 cidades, que integram a Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM) – organização da sociedade civil, de promoção e integração administrativa, econômica e social dos municípios da região.

Além disso, a ferramenta também permite um olhar pela lógica de cadeias produtivas, evidenciando indicadores de cada uma das cadeias selecionadas, cuja influência se estende por vários municípios da região.

Por meio dos resultados, o projeto sinaliza claros caminhos para a promoção do desenvolvimento socioeconômico, com foco na geração de negócios, emprego e renda tanto para o município de Campo Mourãocomo para os municípios vizinhos.