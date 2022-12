CM fica em 2º lugar no Paraná em doação de Imposto de Renda para entidades

O município de Campo Mourão foi o segundo que mais arrecadou recursos do Imposto de Renda destinado pelos contribuintes para ajudar entidades que trabalham com assistência a idosos, crianças e adolescentes. É o que foi divulgado na tarde desta quarta-feira (21), pelo Fórum das Entidades, na cerimônia em que o município fez o repasse do montante de R$ 1,9 milhão para nove entidades.

“Campo Mourão está de parabéns pela adesão a essa campanha, que é vital para que essas entidades sejam mantidas”, ressaltou a representante do Fórum das Entidades, Renata Calsavara. No Brasil, o município ficou em 20º no Fundo do Idoso e 26º no Fundo da Criança e do Adolescente. O presidente do Sindicato dos Contabilistas, Idinei Hundsdorfer, enfatizou a importância do trabalho dos contadores na campanha.

Representantes das entidades participaram do evento, assim como o prefeito Tauillo Tezelli, os vereadores Escrivão Parma, Bina Teixeira e Miltinho do Cidade Nova, além de servidores da Secretaria de Ação Social, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, João Maria Chagas e a presidente do Conselho Tutelar, Valdirene Neves.

A campanha consiste na destinação de parte do imposto que o contribuinte pagaria para o governo federal para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso para ser investido em projetos de entidades cadastradas. Receberam os recursos o Lar dos Idosos São Joaquim e Sant´Ana; a Casa Lar Miriã; Abrigo A Mão Cooperadora; Apae; Cedus; Associação Sou Arte; Lar Dom Bosco, Associação dos Autistas e Associação Dojo.com.