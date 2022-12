Muitas atrações e excelente público nas ações culturais do Natal de CM

A programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” está chegando ao final e a avaliação por parte dos seus executores, da população e das lideranças locais é de que, uma vez mais, a ação foi um sucesso. Como maior evidência do êxito alcançado é apontado o excelente público que vem se fazendo presente nos eventos variados da programação aberta no início do mês e que será encerrada nesta sexta-feira.

Como nos anos anteriores, o maior público foi registrado na apresentação do espetáculo de abertura da programação na praça da Catedral de São José. Inicialmente marcado para o dia 3 de dezembro, com a praça tomada por milhares de pessoas, o evento precisou ser adiado para o dia 6 devido à forte chuva. O espetáculo “Um, Dois, Três Reis!!!” foi apresentado pela trupe da Associação Sou Arte na nova data e um grande público compareceu novamente para assistir a abertura da programação, com a chegada do Papai Noel.

No dia seguinte, o espetáculo foi encenado na praça Alvorada (jardim Lar Paraná), dentro da proposta de descentralização das atividades do projeto cultural para os bairros. Mais uma vez, o público compareceu em massa e a apresentação foi muito aplaudida por crianças, jovens, adultos e idosos.

Outro evento que já se tornou tradição em Campo Mourão é o Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira. Foi realizado na noite de 11 de dezembro e neste ano desfilaram 14 carros alegóricos e cerca de 60 alas, com aproximadamente 550 integrantes. O evento repetiu o sucesso dos anos anteriores e o público superou as expectativas.

Na noite do dia 14 aconteceu a Carreata Natalina, que percorreu o centro e os bairros de Campo Mourão. Nesta semana está sendo realizada a Mostra Cultural na praça São José, com shows gratuitos de música e dança, a partir das 20 horas. A programação estende-se até sexta-feira e a inclui ainda a atuação – todas as noites – de artistas performáticos da Associação Sou Arte, que interagem com os espectadores.

Outra atração no intervalo dos shows tem sido o momento especial no “Quintal do Noel”, com a participação diária do Papai Noel. Também a “neve” tem atraído o público, que desfruta ainda da ambientação da praça São José e arredores, como o túnel de luzes, presépio, árvore de natal com 14 metros de altura, etc.

AVALIAÇÃO

“A alegria estampada no rosto de crianças e adultos que comparecem as atrações do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal revela toda a magia e encantamento que a ação proporciona a nossa gente nesse período de congraçamento que é o Natal”, destaca Raquel Aparecida da Cruz, presidente da Associação Sou Arte, que é a entidade executora do projeto.

A dirigente da companhia acrescenta ainda: “È simplesmente gratificante contribuir para esse clima coletivo de alegria e constatar que a população efetivamente se faz presente aos eventos do projeto. Para a Associação Sou Arte e seus artistas e demais colaboradores a alegria e a emoção revelada pelo público que participa dos eventos é a razão maior”, conclui,

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Neste ano, o projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado.

Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).