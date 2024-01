Saúde terá várias ações neste sábado em Campo Mourão

A administração municipal de Campo Mourão terá ações organizadas pela Secretaria de Saúde, neste sábado (27). Entra elas atendimento de consultas e exames agendados no Centro de Especialidades do Lar Paraná, que passa a atender todos os sábados, a partir das 7h30.

Também será realizada caminhada ecológica voltada a combater a dengue nos bairros Vila Cândida, Jardim Copacabana e Alvorada, a partir das 8h30. “Estaremos com nossos agentes de endemias nesses locais, mas pedimos que a população faça sua parte, porque os agentes não vão entrar nos quintais das residências. Isso é responsabilidade de cada morador”, conclama a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.

Das 9 as 12 horas, na Praça São José, as equipes de Saúde Mental do município vão realizar algumas atividades da campanha Janeiro Branco. Serão repassadas orientações aos interessados, atividades físicas, além de avaliações e encaminhamentos para atendimento nos serviços Caps AD; Caps IJ, Caps II, Ampara e ambulatório de saúde mental.