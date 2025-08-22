CM entre as cidades que terão a Casa da Mulher Paranaense

Campo Mourão está entre os 30 municípios do Paraná contemplados com as novas Casas da Mulher Paranaense, um investimento do governo do Estado em parceria com as prefeituras. O programa estadual prevê que as casas funcionem como espaços multifuncionais que oferecerão qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento multidisciplinar, além das ações de proteção e prevenção à violência contra a mulher.

O anúncio foi feito nesta semana pelo governador Ratinho Junior, em Curitiba. “É um investimento para fortalecer políticas voltadas às mulheres, com espaços dedicados, dentro dos municípios, para promover todo esse cuidado e amparo”, disse o governador.

Para receber o investimento, o município deve disponibilizar o terreno, demonstrar capacidade técnica e compromisso com a manutenção dos serviços oferecidos. A Casa é destinada às cidades com mais de 10 mil habitantes que tenham em sua estrutura os Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs), como Conselho e Fundo dos Direitos da Mulher. Os municípios selecionados foram classificados conforme critérios técnicos estabelecidos pelo programa.

A execução do programa segue o modelo de repasse fundo a fundo, com projeto arquitetônico padrão desenvolvido pelo Estado e execução sob responsabilidade municipal. O projeto prevê acessibilidade universal e eficiência energética, com ambientes que combinam funcionalidade técnica com acolhimento humanizado, a fim de proporcionar um espaço digno para os atendimentos às mulheres.