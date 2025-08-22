10,4 milhões de paranaenses residem em casas e 1,3 milhão em apartamentos, aponta IBGE

No Paraná, cerca de 10,4 milhões de pessoas residem em casas, com 3,7 milhões de domicílios deste tipo (86,2%). Outras 1,3 milhão de pessoas moram em apartamentos, com 595 mil lares nesse modelo. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (PNAD), divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que tem como base o ano de 2024.

Cerca de 57% dos paranaenses (6,7 milhões) residem em um imóvel próprio já pago; 23,8% (2,3 milhões) moram em imóvel alugado; 10% (1,2 milhão) residem em um imóvel em processo de quitação; 9% (1 milhão) em imóvel cedido e 0,2% (25 mil) em outras condições. Em todo o Brasil, a maior parte dos domicílios, 61,6% (47,7 milhões), são próprios já pagos, e 6,0% (4,7 milhões) são próprios, porém ainda pagando.

Dos 4,3 milhões de domicílios do Estado, 4,2 milhões possuem geladeira (representando 11,7 milhões de moradores); 3,7 milhões têm máquina de lavar roupa (10,5 milhões de pessoas); 3 milhões possuem carro (8,7 milhões de moradores); 1 milhão de domicílios também contam com motocicleta na garagem (3,1 milhões de pessoas); e 817 mil residências possuíam carro e motocicleta (2,5 milhões de moradores).

Sobre o número de pessoas em cada domicílio, 30,4% das residências tem dois moradores (1,3 milhão de pessoas); 25,7% tem 3 moradores; 17,6% tem 1 morador, empatado com as residências com 4 moradores; 6,3% possuem 5 moradores; e 2,3% contam com seis moradores ou mais.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Nos domicílios, 4,3 milhões de pessoas de uma população de 11,8 milhões são responsáveis pelo lar; outros 3,7 milhões são filhos ou enteados; 2,6 milhões são cônjuge ou companheiro; e 1 milhão se encontram em outra condição, como tio, avô ou similares.

A PNAD também traz dados sobre a pirâmide etária do Estado. São 2,3 milhões de paranaenses na faixa de 0 a 14 anos. Na outra ponta, o número de pessoas acima de 60 anos chegou a quase 2 milhões. Dos 15 aos 29 anos são 2,5 milhões; dos 30 aos 44 anos são 2,6 milhões; e dos 45 aos 59 anos são 2,2 milhões de paranaenses. No Paraná, as mulheres são maioria dentre os 11,8 milhões de habitantes, com 6 milhões, 50,9% do total. Os homens representam 49,1%, com 5,8 milhões.

Com relação aos domicílios e a espécie da unidade doméstica, 2,9 milhões são consideradas nucleares (casal com ou sem filho); 763 mil são unipessoais (mora sozinho); 555 mil são estendidas (responsável e outros parentes que não se enquadram como nuclear;) e 47 mil são compostas (responsável vive com alguém sem parentesco).

ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO

No Paraná, 3,9 milhões de domicílios de um total de 4,3 milhões contam com rede geral de distribuição de abastecimento de água, 90,4% do total de residências do Estado. O índice é maior do que a média brasileira, de 86,3%. Todos os municípios atendidos pela Sanepar, por exemplo, tem sistema universalizado de atendimento de água.

Outros 228 mil domicílios contam com abastecimento feito por poço profundo ou artesiano; 121 mil abastecidos por meio de nascente; 64 mil por poço raso, freático ou cacimba; e cinco mil com alguma outra forma de abastecimento. O percentual de domicílios paranaenses com água canalizada também é superior à média brasileira, com 99,9%, ante 98,4% do País. É praticamente a totalidade das 4,3 milhões de residências, sendo que 100% da área urbana e 98,9% da área rural contam com a instalação.

Já sobre a destinação do lixo, 95,4% do que é gerado pelos domicílios paranaenses é coletado diretamente ou em caçamba por serviço de limpeza, correspondendo a 4,1 milhões de lares e abrangendo 11,2 milhões de pessoas. O índice é acima dos 93,1% do que é coletado no Brasil. Outros 169 mil lares no Estado têm o lixo queimado na propriedade (3,9%), abaixo da média nacional, de 6,1%; e 28 mil têm outro destino para os resíduos.

Quase 100% das residências paranaenses possuem banheiro de uso exclusivo, abrangendo 3,8 milhões de lares na área urbana e 456 mil na área rural. Desses domicílios, 3,1 milhões estão ligados à rede geral, rede pluvial ou possuem fossa séptica ligada à rede, com 73,1%. Outros 592 mil possuem fossa séptica não ligada à rede (13,7%) e 572 mil contam com algum outro tipo (13,2%).

Quanto à energia elétrica, 99,9% dos domicílios do Paraná são abastecidos com eletricidade, seja com rede geral ou fonte alternativa. Para o preparo de alimentos, dos 4,3 milhões de domicílios, 4,2 milhões utilizam gás de botijão ou gás encanado, 98,4% do total. Isso equivale a 11,6 milhões de paranaenses do total de 11,8 milhões.

PESQUISA

A PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e Moradores reúne informações sobre tipo e condição de ocupação, serviços de saneamento básico e energia elétrica e posse de bens, dados referentes à caracterização dos domicílios, entre outros dados.

Já a caracterização dos moradores apresenta informações sobre distribuição da população, sexo e grupos de idade, cor ou raça e unidades domésticas (arranjos domiciliares). Os dados estão disponíveis no Sidra, o banco de dados do IBGE.

Agência Estadual de Notícias