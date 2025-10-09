CM é reconhecida como Cidade Empreendedora no PR Acelera 2025

Campo Mourão foi destaque no Encontro Estadual de Ambiente de Negócios – PR Acelera 2025, promovido pelo Sebrae Paraná nos dias 1, 2 e 3 de outubro, em Foz do Iguaçu. O município recebeu o reconhecimento como Cidade Empreendedora, resultado do trabalho articulado para fortalecer o ambiente de negócios local e fomentar o desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento é fruto do comprometimento da gestão municipal com políticas públicas voltadas à desburocratização, inovação e incentivo ao empreendedorismo, consolidando Campo Mourão como referência estadual na criação de um ecossistema favorável à geração de oportunidades.

Durante o evento, também foi concedido o título de Agente Transformador do Município à coordenadora da Casa do Empreendedor, Francielle Pareja Schneider, em reconhecimento à atuação da equipe técnica que vem desempenhando papel estratégico na implementação das ações do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Comitê Gestor Local.

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão, coordenada por Francielle, tem se destacado como ponto de apoio essencial para quem deseja empreender, oferecendo atendimento qualificado, capacitação e orientação para o fortalecimento de micro e pequenos negócios.

O Prefeito Douglas Fabrício destacou que o reconhecimento é reflexo do trabalho integrado entre poder público, entidades e empreendedores locais. “Esse prêmio representa o resultado de uma construção coletiva. Em Campo Mourão, temos buscado facilitar a vida do empreendedor, incentivar a inovação e criar um ambiente mais competitivo e sustentável. Ser reconhecido como Cidade Empreendedora reforça que estamos no caminho certo, promovendo desenvolvimento e novas oportunidades para nossa população.”

A Prefeitura de Campo Mourão celebra a conquista como resultado de um esforço conjunto entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil, reafirmando o compromisso da administração com o desenvolvimento econômico e a valorização do empreendedorismo local.