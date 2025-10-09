Campo Mourão com 4 atletas na final da principal competição escolar do país

Quatro atletas de Campo Mourão integram a delegação do Paraná que está em Uberlândia para disputar a edição 2025 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), a principal competição do esporte escolar do País. O evento, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), vai até o dia 28 de outubro, reunindo mais de 10 mil participantes entre atletas, árbitros e comissões técnicas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

O Atletismo conta com os mourãoenses Giovana Paim de Santiago (Colégio Osvaldo Cruz) e Victor Natan Sabino Leite (Colégio Novo Horizonte). Os outros dois representantes de Campo Mourão são Rafael Tuma Soares e Natália de Oliveira Biazon, na disputa da modalidade de Xadrez. Eles estão entre os 212 atletas paranaenses selecionados a partir das etapas municipais, regionais e estadual dos Jogos Escolares.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e da Secretaria da Educação, com o apoio das Prefeituras Municipais e Núcleos Regionais de Educação. “Desejamos boa sorte aos nossos atletas que com certeza vão representar muito bem Campo Mourão e o Paraná nesta importante competição”, destaca a prefeito Douglas Fabrício.