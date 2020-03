CM descarta mais três exames de coronavírus e vai restringir atendimento em supermercados

Oficialmente, Campo Mourão continua sem nenhum caso de coronavírus. Boletim divulgado no final da tarde de hoje, revelou que três resultados de exames deram negativo, elevando para oito os pacientes sem o Covid-19. A Saúde ainda aguarda resultado de mais um exame.

Continuam sendo monitorados 44 pacientes, além de nove suspeitos. A expectativa está pelo resultado de uma professora internada na semana passada na UTI do hospital Santa Casa, com sintomas do Coronavírus.

O Laboratório Central (Lacen) do Estado ainda não concluiu o exame feito na paciente. “Essa demora ocorre porque o laboratório de Curitiba recebe exames de todo o Estado”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

OUVIDORIA

O número de denúncias na Ouvidoria de Campo Mourão aumentou muitos nos últimos dias, por isso o prefeito disse que a partir de amanhã serão abertos novos ramais para o atendimento.

“Somente hoje foram mais de 150 denúncias em nossa Ouvidoria, por isso vamos triplicar o número de ramais”, comunicou.

Um novo decreto deverá ser publicado nesta terça-feira pela prefeitura, restringindo o atendimento em supermercados, clinicas veterinárias, postos de combustíveis, bancos, cooperativas de crédito, lotéricas, entre outros.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Carlos Alberto Facco disse que o novo decreto trará alguns ajustes, principalmente com relação ao atendimento presencial.

PREFEITURA E SUPERMERCADOS

Além da suspensão do atendimento presencial no Paço Municipal, supermercados deverão manter dez clientes em cada caixa, com separação de dois metros um do outro, e só deverão entrar adultos, que não tenham problema respiratório.

“As filas deverão obedecer o espaço de dois metros um do outro, seja do lado de dentro ou de fora, por isso recomendamos que as pessoas procurem horários alternativos e que vão sozinhas ao supermercado”, disse Facco.

Haverá restrições ainda quanto às atividades da construção civil, fornecedores desses materiais, indústrias, clinicas veterinárias, postos de combustíveis, bancos, lotéricas e velórios.

“No caso do velório, se a causa da morte for por doença respiratória, independente de se ter exame validando o Coronavírus, ou não, o sepultamento deverá ocorrer direto, sem cerimônia.”