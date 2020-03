Município abre vagas para área da Saúde com inscrições nesta terça e quarta

Considerando a necessidade de medidas de emergência em saúde pública para enfrentamento a pandemia de Coronavírus, o município de Campo Mourão abre Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2020, para contratação nos cargos de auxiliar de enfermagem (15), enfermeiro (05) e médico clínico geral (05) por tempo determinado.

As inscrições serão realizadas somente nesta terça (24) e quarta-feira (25), exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico https://g-ale.net/pss/. Na página haverá um link com o formulário destinado à inscrição, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.

A seleção do PSS simplificado consistirá em análise de escolaridade e tempo de serviço prestado na área da saúde. A remuneração mensal, jornada de trabalho, requisitos, grau de instrução e demais especificidades constam no referido Edital, publicado nesta segunda-feira (23), no Órgão Oficial Eletrônico do Município, disponível no site https://campomourao.atende. net/?pg=diariooficial.