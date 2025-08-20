CM apresenta novo fluxograma de atendimento humanizado a vítimas de violência sexual

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com diversas instituições, realizará a apresentação oficial do Fluxograma de Atendimento à Pessoa Vítima de Violência Sexual. O encontro acontece em duas datas: sexta-feira (22 de agosto), às 8h, e quinta-feira (28 de agosto), às 14h, no Auditório do Integrado Campus.

Destinado a todos os servidores da saúde, o evento marca a consolidação de um fluxo intersetorial que foi construído ao longo deste ano, com a participação de diferentes órgãos e entidades. Entre eles estão a Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Médico-Legal (IML), Ministério Público, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), instituições de ensino municipais, estaduais e privadas, hospitais e demais serviços da rede de proteção.

O objetivo do fluxograma é garantir um atendimento integrado, ágil e humanizado, respeitando a identidade da vítima, evitando a revitimização e assegurando encaminhamentos corretos e rápidos dentro das primeiras 72 horas após a violência. A iniciativa também inclui a elaboração e futura implantação de uma cartilha de apoio, que servirá como guia para padronizar e otimizar os atendimentos.

Segundo a Gerente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Danielli Olinda Del Santoro, a ação representa um avanço importante na proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nosso compromisso é oferecer às vítimas de violência sexual um atendimento digno, eficiente e acolhedor. A construção desse fluxograma, de forma intersetorial, garante que todos os órgãos envolvidos atuem de maneira organizada e integrada, fortalecendo a rede de proteção”, destacou Danielli.

A Secretária Municipal de Saúde, Camila Kravicz Corchak, também ressaltou a importância da iniciativa. “Esse fluxograma é fruto do trabalho coletivo de várias instituições e profissionais comprometidos. Mais do que um protocolo técnico, ele representa uma rede fortalecida e preparada para acolher, proteger e garantir os direitos das vítimas”, afirmou.

A programação ainda deverá contar com a participação de representantes do Ministério Público, que reforçarão a importância da atuação articulada na defesa e proteção das vítimas.