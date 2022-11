CM/Futsal inicia disputa das semifinais da Copa Paraná contra o Operário de Laranjeiras do Sul

Atual vice-campeão e já fora da disputa do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal concentra forças agora para as semifinais da Copa Paraná, que começam já nesta quarta-feira, 16, às 20h00, quando o Carneirão vai até o Centro-Sul do Estado enfrentar o Operário, de Laranjeiras do Sul, em jogo que será realizado em Rio Bonito do Iguaçu.

Com elenco 100% à disposição e sendo a única competição em disputa a partir de agora, a expectativa é de trazer um bom resultado e garantir a classificação no jogo da volta, marcado para o dia 23 de novembro, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão. Quem vencer o primeiro duelo terá a vantagem do empate no segundo jogo. Em caso de dois resultados iguais, a vaga para a final será decidida na prorrogação, e permanecendo a igualdade, em cobranças de penalidades.

AO VIVO

Acompanhe o jogo pela Integrado Carneiro TV (YouTube e Facebook) e troça pelo Campo Mourão Futsal.