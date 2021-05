Comércio com horário especial e prêmios para o Dia das Mães

O comércio de Campo Mourão vai funcionar em horário especial neste final de semana em que se comemora o Dia das Mães. Na sexta-feira (dia 7), as lojas permanecerão abertas das 9 às 22 horas. Já no sábado, o atendimento aos consumidores será das 9 às 17 horas.

O Dia das Mães é, tradicionalmente, a segunda melhor data em termos de vendas para o comércio no ano, superada apenas pelo Natal. Com o horário especial nos dois dias que antecedem a data, comemorada no domingo, os consumidores poderão visitar o comércio em busca de presentes e fazer suas compras com mais tranquilidade. A expectativa é de muito movimento, boas vendas e a atração de muitos consumidores de cidades vizinhas.

PRÊMIOS

A campanha “Minha Mãe é uma Jóia”, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) vai sortear 10 vale compras de R$ 300,00, 10 cestas de produtos de beleza e uma joia entre os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes. Também continuarão a concorrer automaticamente em outras duas campanhas da Acicam: do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais.

O sorteio dos prêmios do Dia das Mães está marcado para o dia 28 de maio, em evento com a participação de diretores da Acicam, representantes das empresas patrocinadoras e profissionais da imprensa.

As empresas participantes da promoção estarão identificadas por cartazes da promoção, que tem o apoio da Coamo Alimentos, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Coopercard e Sicoob.

TRÊS AMORES

Neste ano, a Acicam juntou três campanhas promocionais de datas especiais em um único projeto – “Três Amores” -, que contempla o Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (Junho) e o Dia dos Pais (agosto). Nas três datas serão sorteados prêmios e o principal deles é uma moto. O objetivo do projeto é aumentar as vendas, fomentando a retomada da economia local.