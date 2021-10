Circo Rhoney Espetacular fará últimas apresentações em Campo Mourão

O circo Rhoney Espetacular prepara seus últimos espetáculos antes de deixar a cidade de Campo Mourão, após cerca de 1 ano e meio estacionado às margens da Perimetral Tancredo Neves, ao lado da rodoviária. A pandemia obrigou os artistas a permanecerem com toda sua estrutura em Campo Mourão, sem poder sair do local e sem conseguir fazer as apresentações.

Nos últimos dias, porém, com os números da pandemia mais controlados e com as medidas de restrições mais flexíveis, o circo retomou as apresentações nos fins de semana, uma forma de angariar recursos para poder deixar a cidade.

Nesta sexta, sábado e domingo, as apresentações acontecem às 20h30, com preço único de R$ 10. Segundo as informações, a permanência na cidade termina no próximo dia 12 de outubro, quando deverão partir para outra cidade.