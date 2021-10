Foto da Catedral é a mais votada por internautas no Concurso de Fotografias

Com 865 votos, a fotografia intitulada “Poente”, registrada por Beatriz Senger, foi a vencedora da enquete pública on-line na categoria Foto Celular no Concurso de Fotografias “Imagens da Cidade”. Ela fotografou a Catedral São José e seu reflexo na fonte do chafariz, no entardecer. O resultado foi divulgado pela Fundação Cultural e está publicado no endereço eletrônico https://bityli.com/GeaXU0.

A foto vencedora da enquete receberá a premiação única no valor de R$ 600,00. No total o Concurso de Fotografias recebeu 35 inscrições. Na categoria Foto Celular foram 17 inscritos e outros 18 em Paisagem e Cotidiano (27 fotografias).

A premiação dos vencedores será na próxima quinta-feira (7). Na categoria “Paisagem e Cotidiano” a escolha foi feita por uma comissão julgadora e o resultado será divulgado junto com a premiação, que será do 1º ao 3º lugar, nos valores de R$ 1 mil; R$ 700,00 e R$ 500,00.

“O objetivo do concurso é valorizar é incentivar a fotografia documental e autoral para a preservação da memória e história da nossa cidade. A ideia é mostrar um novo olhar dos participantes na captura de imagens que revelem aspectos diferenciados de nossa cidade”, explica o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.