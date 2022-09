CIP ainda tem vagas para curso de auxiliar de eletricista predial

Ainda há vagas para o curso de Auxiliar de Eletricista Predial, oferecido pelo Centro de Iniciação Profissional (CIP) em parceria com o Senai. As inscrições vão até a próxima quinta-feira, dia 15 (ou até preencher as vagas).

No total são 20 vagas para pessoas acima de 18 anos que tenham cursado pelo menos o ensino fundamental. O curso será realizado nos laboratórios do Senai, de 19 de setembro a 17 de novembro, no período da tarde, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 160 horas.

Informações sobre os documentos exigidos para matrícula podem ser obtidas pelo telefone 3529-1436 ou mandar mensagens por aplicativo de mensagens no mesmo número. Informações presenciais no CIP (Rua Marfim, nº 1028 próximo ao ginásio JK).