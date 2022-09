PM apreende veículo usado em assalto a mercado no jardim Alvorada

A Polícia Militar apreendeu nesse domingo, 11, um veículo Fiat Uno que teria sido usado por dois homens no assalto a um mercado, no jardim Alvorada, em Campo Mourão, na tarde de sábado. Com base nas imagens de câmeras de monitoramento, a PM fez buscas e localizou o automóvel em frente a uma residência, no jardim Nossa Senhora Aparecida.

Os criminosos chegaram usando uma arma de fogo e renderam a funcionária do caixa e alguns clientes. Após sacarem o dinheiro do caixa, cerca de R$ 150,00, ele fugiram no veículo.

Os policiais fizeram diligências pela cidade e chegaram até uma residência, onde encontraram o Fiat Uno. Questionado sobre o envolvimento do carro no assalto, o proprietário disse que havia emprestado o veículo a uma pessoa desconhecida no sábado.

O Uno foi encaminhado para a delegacia e o proprietário disse que vai se apresentar hoje na 16ª Subdivisão Policial acompanhado de um advogado para os devidos esclarecimentos, já que diz desconhecer a situação do roubo ao mercado.