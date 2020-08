Cinco servidores da Fecam selecionados para curso de pós graduação em gestão do Esporte

Cinco servidores que atuam na gestão esportiva do município foram selecionados para o curso de pós-graduação lato sensu (especialização) em Gestão Pública do Esporte. O curso será oferecido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Foram selecionados entre os 300 de 900 inscritos no processo os servidores municipais Bruno Cacção Villa, Layla Mariana Maiante Pinto Antonechen, Luciane Cristina da Luz Alfredo, Marcelo Freires Alfredo e Robson Zambrana de Macedo. O curso é gratuito e voltado a servidores públicos estaduais e municipais.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da UEPG em parceria com a Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Superintendência do Esporte. O programa vai disponibilizar 300 vagas. As aulas serão ofertadas na modalidade de educação à distância (EAD), com duração de 11 meses e totalizando 405 horas-aula.