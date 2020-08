Acidente faz caminhão tombar e deixa dois feridos

O motorista de um caminhão baú e a condutora de um veículo Peugeot, ficaram feridos após colisão entre na rodovia BR-369, próximo ao trevo de acesso a Mamborê. Com o impacto, o caminhão, com placas de Itajaí (SC) tombou às margens da rodovia.

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, por volta das 05h30. Segundo informações, o Peugeot, com placas de Maringá, seguia sentido Maringá a Cascavel, quando ocorreu a colisão frontal.

Mesmo com a gravidade da batida o condutor do caminhão, de 49 anos e a mulher de 48 anos, que conduzia o veículo Peugeot não tiveram ferimentos graves. Ambos foram atendidos pela equipe de Socorro da Viapar, Samu e Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Mamborê.

Eles foram encaminhados para atendimento médico na cidade de Campo Mourão e passam bem. A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Informações e foto Cidade Destaque