Cidade Natal: termina nesta sexta-feira as inscrições para Mostra Cultural

O Chamamento de credenciamento para seleção de propostas de espetáculos para a Mostra Cultural online, que faz parte da programação do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”, encerra-se nesta sexta-feira (18/12). No site da Associação Sou Arte (www.asasouarte.com), que é a executora do projeto, os interessados têm acesso ao edital de chamamento e ao link da inscrição.

As inscrições estão abertas para propostas de espetáculos de Artes Cênicas (Circo, Teatro, Dança e Contações de História), Manifestações Artísticas Populares (Grupos Folclóricos, Hip Hop, Capoeira e Folia de Reis) e de Músicas (Orquestras, Corais e Grupos). A duração das apresentações varia de acordo com a categoria do espetáculo (variando de 15 a 30 minutos). Todas as apresentações serão em formato de lives, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube da Associação Sou Arte.

A Mostra Cultural será realizada entre os próximos dias 26 e 30 deste mês, das 20 às 22 horas, com as apresentações realizadas em estúdio fornecido pela Associação Sou Arte. No primeiro dia será realizada a Mostra de Corais de Campo Mourão e região e a Noite da Música Instrumental – Orquestras (Sinfônicas, Filarmônicas e de Câmara) e Bandas Marciais. O segundo dia foi reservado para a Mostra de Circo, Teatro e Contação de Histórias. Já no terceiro dia será realizada a Mostra de Coreografias de Dança. No quarto dia acontecerá a mostra de manifestações artísticas populares: Grupos Folclóricos, Hip Hop, Folia de Reis e Capoeira. O quinto e último dia foi reservado para apresentações musicais: solo, bandas e duplas.

No total serão 28 apresentações e a temática da edição 2020 da Mostra Cultural online é livre. Os participantes poderão apresentar trabalhos que já estão produzidos e a temática natalina não se constitui como condição para participação, mas como um incentivo para a articulação entre as propostas e direcionamento dos trabalhos inscritos como critério de desempate, caso necessite.

Para mais esclarecimentos, os interessados devem entrar em contato com Associação Sou Arte de Campo Mourão pelo telefone (44) 3017-0613, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Ou pelo endereço eletrônico [email protected].

Esta é a quarta edição do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”, que foi idealizado e é executado pela Associação Sou Arte, através de recursos captados junto a empresas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

O projeto “Campo Mourão Cidade Natal” conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Regional de Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).