Polícia Civil do Paraná lança Concurso de Fotografia 2020/2021

A Polícia Civil do Paraná lançou o Concurso de Fotografia PCPR 2020/2021, nesta segunda-feira (14). O objetivo é mostrar o trabalho da polícia judiciária através de fotografias digitais realizadas por cidadãos. Policiais também podem participar. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021.

O concurso é aberto a qualquer cidadão que queira participar, sendo a inscrição individual ou em parceria com outras pessoas. Todas as fotografias inscritas no concurso passarão a integrar um banco de imagens da PCPR e poderão ser utilizadas nas campanhas da instituição sempre ressalvando o compromisso de indicação da autoria do material.

A comissão do concurso irá selecionar imagens para compor um livro de fotografias que, além da versão impressa, também ficará hospedado no portal da PCPR. As avaliações das fotografias acontecerão de 16 a 31 de janeiro de 2021 e o resultado sai no dia 1º de fevereiro de 2021, em publicação no portal da PCPR.

São livres as técnicas adotadas para criação das fotografias, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes, filtros, ampliação, entre outros. As imagens também podem ser coloridas ou em preto e branco.

As fotografias inscritas devem ser inéditas. Não podendo terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra e nem premiadas em outros concursos até a data da inscrição. Além disso, nenhum dos trabalhos poderá constituir plágio de espécie alguma.

INSCRIÇÕES

Os candidatos devem realizar a inscrição pelo e-mail [email protected] Cada fotógrafo ou equipe de fotógrafos deverá realizar apenas uma inscrição e cada uma das inscrições poderá apresentar até três fotografias, que devem estar em anexo ao e-mail e identificadas pelos seguintes dados:

No campo “Assunto” do e-mail deverá constar o seguinte título: “Inscrição Concurso Fotografia PCPR 2020/2021”. Já no corpo do e-mail deverá constar o nome do trabalho e o ano de sua realização, bem como as seguintes informações sobre o(a) autor(a) do trabalho ou equipe de autores:

Nome completo

RG e UF de expedição

Endereço completo

CPF

Telefone

E-mail.

Além disso, os candidatos deverão escrever um texto descritivo da proposta fotográfica, com no máximo 400 caracteres. A descrição deve indicar como foi feito o trabalho, seu objetivo e a relação da fotografia com a PCPR. As inscrições e os anexos não poderão ser alterados ou substituídos depois de finalizada a inscrição.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A comissão julgadora será designada pelo Delegado-Geral da PCPR. Ao todo serão cinco integrantes, sendo três titulares e dois suplentes.

Os integrantes trabalharão com os seguintes critérios qualitativos:

Originalidade da proposta criativa

Sinergia entre o texto descritivo e o tema do Edital

Criatividade na linguagem fotográfica.

Confira o edital do concurso AQUI

Agência Estadual de Notícias