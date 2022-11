Campo Mourão é prata em prêmio “Cidade Empreendedora” e Casa do Empreendedor

Campo Mourão foi premiada hoje em Foz do Iguaçu, no Encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios, organizado pelo Sebrae – Pr. A cidade ganhou prêmio prata pela Casa do Empreendedor que mensura resultados da qualidade no atendimento e serviços prestados aos empreendedores.

Já o prêmio Cidade Empreendedora, tem como objetivo a desburocratização e simplificação dos serviços públicos, além da implementação e prática dos objetivos do milênio, em cumprimento com a Lei Geral do Simples Nacional.

Para receber o prêmio hoje, estiveram presentes no evento o Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município, Rosinaldo Nunes Cardoso e a Gerente da Casa do empreendedor, Ana Paula Pavelski.

Além dos dois prêmios, a região Centro Ocidental também ganhou prêmio prata, pela contribuição no desenvolvimento do ecossistema regional de Inovação e empreendedorismo, que foi representada hoje pelo Presidente do SRI, Rafael Pequito.

A premiação acontece anualmente e, para o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, a premiação de hoje é resultado de um trabalho de qualidade e comprometimento desenvolvido pelos servidores e estagiários da Casa do Empreendedor. A Casa já é premiada há 5 anos consecutivos e, o prêmio de hoje, só consolida a qualidade prestada a comunidade, ressalta o secretário.