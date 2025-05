Campo Mourão licita pratos para a Festa do Carneiro no Buraco

No dia 19 de maio, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza pregão eletrônico para a aquisição de pratos de cerâmica personalizados e kit de talheres para a 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco. O evento gastronômico do prato típico do Município será realizado no final de semana do segundo domingo de julho próximo no parque de exposição.

A licitação é para a aquisição de cinco mil pratos de cerâmica com impressão colorida, além de cinco mil conjuntos de garfo e faca de inox – 1° linha (cabo de plástico colorido com gravações a laser) embalados em saquinho plástico lacrado. O valor máximo foi estipulado em R$ 140.900,00.

Outro pregão eletrônico agendado pela administração municipal é para a contratação de empresa para cessão de equipamentos – em regime de comodato – de alarme patrimonial e o monitoramento eletrônico do sistema de segurança, 24 horas por dia e manutenção do sistema (sem custo adicional) para os prédios da Secretaria de Assistência Social. Será no dia 16 de maio, às 9 horas, na Gerência de Licitações do Município.

Por sua vez, a Câmara de Vereadores realiza pregão eletrônico no dia 16 de maio, às 9 horas, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial em sua sede, com o fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene, máquinas, equipamentos e utensílios necessários. O contrato é por 12 meses.

As licitações agendadas pelo poder público de Campo Mourão são monitoradas e divulgadas pela unidade local do Observatório Social (OSB).