Ciclo de Palestras Acicam estreia dia 3 de setembro

Com a finalidade de instituir novas oportunidades para a busca de conhecimentos de interesse direto do empresariado, bem como para o debate de questões relevantes para o setor produtivo, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão está lançando o Ciclo de Palestras Acicam.

A estreia acontece no dia 3 de setembro, às 19 horas, no Auditório Marta Kaiser, com palestra e debate sobre o tema “Reforma Tributária – O que muda para empresas e municípios”. Como mediadores atuarão os advogados tributaristas Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes. Como convidados especiais participarão Aldecir Roberto da Silva (secretário municipal da Fazenda de Campo Mourão), Alcir Ribeiro (contador da Coamo Agroindustrial Cooperativa) e Thiago Thoaldo (assessor Jurídico Tributário da Coamo).

O evento é gratuito para os associados da Acicam, mas as vagas são limitadas e os interessados em participar devem confirmar presença através do telefone (44) 3518 8000.

SEGUNDA PALESTRA

O mesmo tema – “Reforma Tributária – O que muda para empresas e municípios” – será tratado em palestra e debate marcado para o dia 10 de setembro, às 19 horas, no auditório da Acicam.

Os advogados tributaristas Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes atuarão como mediadores. Está confirmada a participação de dois convidados especiais para aprofundar a abordagem sobre o tema: Nestor Ocimar Bisi e Vivaldo Greco (contabilidade e auditoria).