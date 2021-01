Chuvas acima da média causam transtornos na região

As chuvas que faltaram durante boa parte do ano passado, chegaram neste início de 2021 e já começam a causar transtornos na região. Apenas nos primeiros 25 dias de janeiro, segundo o Instituto Simepar, choveu 371 milímetros, pelo menos 100mm a mais que a média para o mês.

A média para o primeiro mês do ano, de acordo com o Simepar, é de 261mm. Em dezembro de 2020 também não faltou chuva, mas com volume bem menor: 200mm.

Já em novembro, o Simepar registrou 80mm em Campo Mourão, enquanto setembro e outubro foram marcados por tempo seco. Nesses dois nesses praticamente não choveu em Campo Mourão.

O problema é que com o excesso de chuvas, as estradas rurais dos municípios estão ficando praticamente intransitáveis. E sem sol, as prefeituras não conseguem colocar as máquinas para trabalhar.

Ontem, a chuva forte, seguida de ventos, derrubou uma árvore de eucalipto sobre a pista da rodovia PR-180, entre Goioerê e Moreira Sales. O temporal ainda envergou outras árvores sobre a rodovia, mas não chegaram a atrapalhar o tráfego de veículos.

Prejuízos também em Iretama, onde quatro pontes foram danificadas. Em Luiziana e Barbosa Ferraz também as prefeituras enfrentam problemas no meio rural, com bueiros comprometidos pelas chuva e estradas intransitáveis.