Comcam levanta demandas da região junto a municípios

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), está fazendo um levantamento das principais demandas junto aos 25 municípios da região. O objetivo é a definição de uma pauta municipalista regional que será entregue em mãos pelo presidente da entidade, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna, aos Governos Estadual e Federal.

“Estamos empenhados pela causa municipalista. Este é apenas o primeiro passo para saber qual a real necessidade e principais dificuldades de cada município para assim cobrarmos juntos ações efetivas de nossos representantes, seja com a destinação de recursos aos municípios ou em projetos para a melhoria de qualidade de vida de nossa população”, falou Oliveira.

A ideia é pontuas as principais necessidades formalizando a entrega do documento com um pacote de reivindicações às secretarias estaduais e Casa Civil e Ministérios. Ainda conforme o presidente da Comcam a intenção é promover também uma reunião da diretoria da Associação e prefeitos com o Governo do Estado e representantes do Governo Federal e deputados para entregar os pedidos em mãos.

“Estaremos procurando cada deputado que recebeu voto na região para dar a sua contribuição”, ressaltou Oliveira, ao comentar que toda diretoria da Comcam está empenhada em buscar a aproximação da região junto à esfera estadual e federal. “Já temos nossos deputados (Douglas Fabricio, Rubens Bueno e Marcio Nunes) que vêm nos dando este suporte à nossa região, mas precisamos de mais”, afirmou.

Leandro foi eleito presidente da Comcam no início de janeiro por aclamação. Vários prefeitos declararam apoio a ele e se colocaram à disposição para ações que resgatem a força da Comcam e a realização de projetos que mude na prática a qualidade de vida da população regional. “Este apoio é muito importante para nossas ações e nos dá incentivo para trabalhar”, acrescentou o presidente.