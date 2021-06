Chuva derruba temperatura em Campo Mourão

A chuva voltou a cair com bastante intensidade em Campo Mourão nesse domingo. De acordo com informações do Instituto Simepar, foram 57,4 milímetros no domingo e mais 10,4mm durante a madrugada desta segunda-feira.

Junto com a chuva, temperaturas baixas. Nesta segunda-feira, a mínima prevista pelo Simepar é de 16º C, e no fim de semana deve baixar ainda mais: 9º C, entre sábado (12) e segunda-feira (14).

Ainda segundo o Simepar, Campo Mourão a semana deverá ser chuvosa, com pancadas de chuva até quinta-feira.