CM/Futsal joga hoje pela 2ª rodada da Copa do Brasil, em Umuarama

Depois de um período de inatividade por conta de restrições provocadas pela pandemia, o Campo Mourão Futsal volta à quadra na tarde desta segunda-feira (07), para enfrentar o Umuarama pela segunda fase da Copa do Brasil. Será às 17h00 no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (Noroeste do Paraná).

Primeiro, de dois confrontos programados, o carneiro tricolor vai tentar um bom resultado fora de casa, para decidir a vaga no jogo da volta, marcado para o dia 14 de junho na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Centro-Oeste Paranaense).

DE VOLTA

Uma das novidades no time mourãoense deverá ser o retorno do pivô Fabinho, recuperado de cirurgia no tornozelo depois de lesão sofrida no início da temporada.

DESEMPENHO

Em 2021, o Campo Mourão Futsal realizou 13 jogos, obteve 06 vitórias, 04 empates e 03 derrotas, sendo todas pelo estadual. Marcou 50 gols e sofreu 22. Na Copa do Brasil foram 21 gols marcados e 03 sofridos, na primeira fase da competição.