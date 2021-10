Chuva com vento e granizo causou prejuízos na região

A chuva que caiu na região na noite de ontem, veio acompanhada de muito granizo em alguns municípios da região, causando prejuízos e assustando os moradores.

O temporal começou por volta das 21h30 dessa quarta-feira (7). Em Iretama, nas comunidades rurais da Esplanda e Vila Rural Colina Verde Cidade Nova, as pedras de gelo se assimilaram ao tamanho de bolas de pingue pongue.

Com isso, causou danos em telhados de residências e também em barracões de produtores do bicho da seda. O temporal também causou impacto em Luiziana, onde os moradores do Assentamento Luz, fizeram registros de pedras de gelo de grande porte. Segundo uma moradora do local, foram pelo menos dois minutos de chuva acompanhada de granizo.

Na região de Terra Boa, foi a ventania que acabou derrubando vários eucaliptos na rodovia PR-082, entre a cidade e o município de Cianorte. A pista precisou ser interditada até a remoção das árvores.