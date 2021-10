Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar policiamento no feriadão

Entre os dias 8 e 12 de outubro, o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) realizará a Operação “Padroeira”, em alusão ao feriado do dia 12 de outubro.

O objetivo é intensificar o policiamento nas rodovias estaduais que estarão com maior fluxo de veículos, considerando o feriado prolongado.

Entre as atividades para esta operação, estão previstas abordagens a ônibus de turismo, veículos de passeio, utilização de aparelhos de radar e etilômetro, além de atividades com canil para fiscalização de entorpecentes e armas de fogo.

No litoral paranaense, nas rodovias estaduais que dão acesso às praias, também haverá reforço no policiamento com equipes de policiamento.