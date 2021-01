Chuva acompanhada de vento destelha casa em Luiziana

A chuva que não para de cair na região, veio acompanhado de vento em Luiziana na manhã desta quarta-feira, onde acabou provocando danos em uma casa. O vento destelhou parte de uma residência, localizada no Conjunto Lagoinha.

Apesar do susto e dos estragos, ninguém ficou ferido. A proprietária da residência estava trabalhando na hora do incidente. Vizinhos escutaram o barulho no momento em que o telhado de cimento amianto foi arrancado.

Toda a cobertura da residência ficou comprometida, mas um dos quartos e a cozinha ficaram totalmente descobertos. A secretaria de Ação Social, forneceu uma lona para cobrir a casa e proteger os móveis até que o problema seja solucionado.

Informações: Luiziana Notícias