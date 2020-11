Chegada do Papai Noel, em formato de live, está programada para o dia 29

Embora os eventos programados ainda dependam da aprovação do Ministério do Turismo/ Secretaria Especial da Cultura, o tradicional espetáculo que desde 2017 marca a chegada do Papai Noel em Campo Mourão, está previsto para acontecer no próximo dia 29, às 20 horas. A novidade é que, neste ano, o espetáculo não deve acontecer na praça São José, no centro da cidade, mas através de live transmitidas pelas redes sociais, devido a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas para conter disseminação da Covid-19.

O espetáculo faz parte do projeto “Campo Mourão Cidade Natal/2020” e será produzido e apresentado pelos artistas da Associação Sou Arte (ASA). Cerca de 16 artistas da companhia mourãoense vão participar do espetáculo “Um Natal de Virtudes” e a produção culmina com a chegada do Papai Noel. Nos anos anteriores, o espetáculo na praça central da cidade chegou a reunir em torno de 58 mil pessoas.

A pandemia de Covid-19 também obrigou a Associação Sou Arte, que é a entidade executora do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”, a excluir da programação o tradicional cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira. Contudo, na readequação proposta ao órgão federal, o cortejo foi substituído pela realização de três carreatas natalinas, que seguira o seguinte cronograma: dia 9 de dezembro – centro, Asa Leste e região do conjunto Fortunato Perdoncini; Dia 16 de dezembro – distrito de Piquirivaí e centro; Dia 23 de dezembro – Asa Oeste, vila Guarujá e centro

Várias outras atrações fazem parte da programação proposta pela Associação Sou Arte. O projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” acontece desde o ano de 2017 e é executado mediante a captação de recursos de empresas, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

PATROCINADORES

Neste ano, o projeto já conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. A prefeitura de Campo Mourão, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam a realização do projeto.