Equipe feminina de atletismo é campeã da Copa Brasil

Com três medalhas de ouro e três de prata, a equipe feminina de atletismo de Campo Mourão Iacm/Fecam/Assercam foi campeã da Copa Brasil de Provas Combinadas – Meio Fundo e Fundo. A competição foi disputada no fim de semana em Bragança Paulista (SP), onde a equipe mourãoense participou com 13 atletas.

Os destaques foram as atletas Dheniffer Fernandes Vaz com ouro nos 800 rasos e prata nos 1.500 rasos sub-20; Carolayne Vitória (ouro nos 5.000 rasos e prata nos 3.000 metros com obstáculos); Jéssica Ladeira (ouro nos 10.000 rasos e prata nos 5.000 rasos adulto).

“Mais uma vez nossa equipe colhe os frutos do bom trabalho realizado, desta vez melhor equipe do Brasil. Agradecemos aos nossos patrocinadores e parabenizamos as nossas atletas”, ressaltou o técnico Paulo Cesar da Costa.

A equipe tem apoio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Unimed, Centro Universitário Integrado, Assercam, Dr. Artur Andrade, Dr. Paulo Dondoni, Marcovic, Expresso Nordeste, CCM Ambiental Ltda, Supermercado São José, Clinicsports, Ligue , Supermercado Carreira, Loterias da Caixa, Comitê Brasileiro de Clubes, Posto Alpha, Unopar, Deposito Marinho, Nota Paraná, Upperfit, Revoltz E-Sports Club, Recanto da Costela, Fiorella, Davenry. Apoio: Núcleo Regional de Educação.