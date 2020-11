CFO se reúne para analisar projetos de Lei e prestações de contas de entidades de CM

Na próxima segunda-feira (23), a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CFO), da Câmara de Campo Mourão, se reúne às 10 horas, para analisar e dar parecer em cinco projetos de Lei – de autoria do Poder Executivo – ofícios do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para o combate ao novo coronavírus (Covid-19), prestações de contas de entidades assistenciais do município e ofícios da prefeitura sobre a abertura de crédito adicional extraordinário para medidas de enfrentamento decorrente da pandemia.

A Comissão, que tem como membros, o presidente Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano) e os vereadores, Miguel Batista Ribeiro e Claudinei Grella, também irá analisar um projeto de Lei e prestações de conta de entidades que estavam em diligência, aguardando documentação pendente.

A (CFO) também terá a tarefa de analisar e dar parecer nos projetos de Leis 85 e 86/2020, de autoria do Executivo, que tratam das receitas e despesas – Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) – para o próximo ano. A LDO é o instrumento que o Executivo estabelece as metas, diretrizes e prioridades da administração, como as obras e os serviços mais importantes a serem realizados, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro.

Para auxiliar no enfrentamento da Covid-19, a reunião da CFO será realizada por videoconferência.