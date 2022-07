Veículo roubado em Janiópolis é recuperado em Araruna

Foi recuperado na tarde dessa quinta-feira, em Araruna, um veículo Honda/CR-V que havia sido furtado na cidade de Janiópolis. A Polícia Militar recebeu informações sobre um automóvel abandonado em uma mata, próximo ao distrito de São Vicente.

Ao chegar a local, na estrada sentido comunidade Água do Ilhema, cerca de 2 km após São Vicente, a equipe policial localizou o carro em uma mata.

Pela placa, foi constatado que o mesmo havia sido roubado na cidade de Janiópolis, no dia 4 de junho deste ano. Dentro do automóvel os policiais localizaram 33 munições (380), e uma placa Mercosul.

Com apoio da VTR Guincho, a equipe encaminhou o veículo para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão juntamente com as munições apreendidas.