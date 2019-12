Centro da Juventude: mais de 200 mil atendimentos em três anos

Em três anos, o Centro da Juventude Itachir Tagliari, em unificação com a Praça da Juventude Nilton Rogério Pena Forte, contabilizou 200.963 atendimentos à população. O local oferece gratuitamente atividades esportivas, culturais e educativas, que envolvem participantes de todas as idades. Este ano, o CEJU, localizado na asa leste, completou 7 anos de funcionamento.

“Ao findar este ano queremos externar nossa imensa satisfação pelas conquistas alcançadas e agradecer o envolvimento de todas as secretarias, suprindo as necessidades do espaço de acordo com a demanda orçamentária disponível ou através de indicações de parcerias que possam agregar serviços às nossas ações”, disse o coordenador do Ceju, Wellington Souza.

Ele também destacou a parceria com empresas, sociedade organizada civil, instituições de ensino, jovens, adolescentes e comunidade em geral, por prestigiar as ações. Segundo Souza, o CEJU entrou em férias coletivas e retorna com Colônia de Férias nos dias 22, 24, 27, 29 e 31 de janeiro, a partir as 14 horas. A Colônia é voltada aos participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.