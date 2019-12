Entregue 2ª bicicleta do concurso Cartinhas com Amor

A Fundação Cultural de Campo Mourão realizou na sexta-feira (20), no palco da Praça São José, a entrega da segunda bicicleta do concurso “Cartinhas com Amor ao Papai Noel”. A vencedora foi Sara Yasmin Kondazeski Yalli, de 9 anos, que trouxe uma reflexão sobre a humanidade.

A iniciativa visa promover a atividade lúdica, o imaginário das crianças por meio do desenho, escrita e leitura, com oficinas que oportunizam a socialização entre as crianças em torno da temática do Natal e a figura do Papai Noel.

“Querido Papai Noel eu queria neste natal que toda guerra parasse, e que todas as crianças da Síria e da África, tenham um Natal feliz e que tenham comida. E que os pais delas estejam e a família também para que não seja uma noite triste”, escreveu a aluna.

No concurso, o Papai Noel recebeu 264 cartinhas das crianças que participaram das oficinas de arte, iniciadas dia 1º de dezembro no coreto da Praça Getúlio Vargas. A 1ªcartinha escolhida foi a de Rayan Henrique Gabelini Leite, de 7 anos de idade. O prêmio dele foi entregue no dia 10. No total serão selecionadas três cartinhas (uma por semana) com premiação de uma bicicleta para a criança autora