Centenas de crianças e adolescentes assistiram o espetáculo “Imaginopolis”

Grande número de alunos de escolas públicas e particulares, além de populares, assistiram o espetáculo “Imaginopolis”, apresentado pela Associação Sou Arte (ASA) na tarde desta terça-feira (12/9), na praça São José, em Campo Mourão. O evento foi realizado pelo Ministério da Cultura – Governo Federal/União e Reconstrução, através da Lei de Incentivo à Cultura.

A cerimônia de abertura contou com a participação do coordenador geral da Prefeitura de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos (que representou o prefeito Tauillo Tezelli); do presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso; e de representantes dos deputados Douglas Fabrício e Márcio Nunes (secretário estadual de Turismo).

O espetáculo, que agrega elementos característicos de circo, dança, teatro, música e poesia, também foi assistido por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e outras instituições.

PROJETO

Além de Campo Mourão, o projeto – que tem a Associação Sou Arte como executora -, foi apresentado na segunda-feira em Goioerê. A terceira e última apresentação acontece na tarde desta quarta-feira, em Marialva.

O patrocínio é da empresa Planti Center e da Agência de Fomento do Paraná – Fomento Paraná. Também as prefeituras dos três municípios apoiaram o projeto.