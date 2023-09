Jogos Primários envolvem cerca de 5 mil alunos em Campo Mourão

Uma apresentação circense da Companhia Arte Encenada foi a atração da abertura da 19ª edição dos Jogos Primários de Campo Mourão, competição que reúne cerca de 5 mil alunos. O cerimonial de abertura foi realizado na noite desta terça-feira (12), no Ginásio de Esportes JK, onde foram apresentadas as 30 unidades de ensino das redes pública e particular que participam dos jogos.

Além da apresentação das delegações, o evento contou com o tradicional acendimento da pira e juramento do atleta. Os Jogos Primários são promovidos pela Fundação de Esportes e Secretaria Municipal de Educação. A disputa das 17 modalidades com alunos entre 6 e 11 anos (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), vai até dia 27 de setembro.

As modalidades disputadas são: atletismo, futsal, mini-basquetebol, mini-handebol, mini-voleibol, mini-futebol, natação, queimada, tênis de mesa, trilha, xadrez, cabo de guerra, corrida de pneu, corrida do saco, karatê, mini-futsal e dominó, que acontecerão sempre em horário de aula, nas diversas praças esportivas do município, Campus do Centro Universitário Integrado e Assercam.

“Promover uma ação esportiva que envolve alunos é sempre muito importante ainda mais nessa faixa de idade, aliada à Educação, fica ainda mais relevante na formação desses pequenos cidadãos”, ressalta a presidente da Fundação de Esportes, Karla Tureck. A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, ressalta que o evento busca valorizar o trabalho realizado nas escolas. “É um evento grandioso, com participação ampla de alunos das nossas escolas, na prática esportiva e recreativa”, enfatiza.