Censo registra ausência em 2,5 mil casas em Campo Mourão e recusa de respostas em 514

Em 2.540 domicílios os recenseadores do IBGE não conseguiram encontrar moradores em Campo Mourão em nenhuma das visitas realizadas até agora. Em outras 514 os moradores recusaram-se responder os questionamentos. Os números foram apresentados pelo coordenador de área do IBGE, Marcos Vinicius Vicente na tarde desta quarta-feira (7), ao prefeito Tauillo Tezelli.

Segundo o coordenador, o trabalho de coleta termina no próximo dia 18 de dezembro. Por isso uma ‘força-tarefa’ será realizada no próximo fim de semana para tentar encontrar os moradores ausentes. Em Campo Mourão o IBGE disponibiliza ainda um número de telefone com aplicativo WhatsApp (99181-0346) para atender ligação de quem ainda não respondeu o Censo. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

“A informação correta sobre o número de habitantes é muito importante para o município, pois é com base na população que o governo federal repassa os recursos do FPM”, observa o coordenador. Ele lembra que os recenseadores estão identificados com uniforme, boné e crachá. O último Censo Demográfico foi feito em 2010, quando apontou uma população de 87.194 habitantes em Campo Mourão. A nova contagem que deveria ter sido realizada em 2015 foi cancelada pelo governo federal em razão de corte de verbas.